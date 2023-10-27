В Волгограде назначили дополнительную «послематчевую» электричку





В Волгограде на воскресенье, 29 октября, назначили дополнительную электричку для футбольных болельщиков.

– Для удобства зрителей футбольного матча, который состоится на «Волгоград Арене» назначена электричка №6437/6438 Волгоград-1 – Волжский, – сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Отправление от станции «Волгоград-1» назначено на 18.15, со станции «Мамаев курган» (верхняя платформа) электричка отправится в 18.24. Прибытие в Волжский – в 19.07.

Напомним, начало матча с участием «Ротора» на «Волгоград Арене» состоится в 16.00.