ГИБДД предупредила волгоградских водителей о «нелетной» обстановке на дорогах





Госавтоинспекция Волгоградской области выступила с предупреждением в связи с ухудшением погодных условий в регионе. Со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС полицейские сообщают о возможном гололеде на дорогах в северных районах региона.

– На территории Волгоградской области утром и днем 26 октября ожидаются осадки, в том числе в виде мокрого снега с налипанием в отдельных районах снега на проводах и деревьях, – сообщают в полиции. – В северных районах возможны гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица.

В связи с неблагоприятными погодными условиями повысится опасность возникновения аварийных ситуаций.

– В настоящее время дорожная обстановка контролируется. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий необходимо быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим движения и дистанцию между транспортными средствами, уступать дорогу пешеходам, – обращаются к водителям в ГИБДД. – Необходимо помнить, что движение нужно осуществлять с такой скоростью, которая позволяет остановиться или выполнить маневр в случае непредвиденной ситуации. Чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям.