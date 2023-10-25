Третий пусковой комплекс мостового перехода через Волгу, который возводится в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, готов на 65%. Об этом V102.RU сообщили в региональном комитете транспорта и дорожного хозяйства.

Напомним, возведение 14-километрового Третьего пускового комплекса разбито на два этапа. В настоящее время реализуется первый, в рамках которого помимо дороги и развязок возводятся мосты через ерики Осинки и Гнилой.

- В ежедневном режиме здесь трудятся свыше 130 специалистов человек и более 30 единиц техники. По части пути запущено движение автотранспорта, - уточнили в профильном комитете.

Мост через ерик Осинки построен. В настоящее время дорожники устанавливают шумозащитные экраны, делают пешеходные и велодорожки, укладывают асфальтобетонное покрытие на проезжую часть. На мосту через ерик Гнилой осуществляется надвижка металлического пролетного строения по левой стороне. Смонтированы балки с седьмой по четырнадцатую опору, продолжается бетонирование монолитной плиты проезжей части.

Завершены работы по устройству насыпи земляного полотна, в финальной стадии — обустройство финишного слоя основного хода и съездов, водоотводных сооружений, наружного освещения.

Генеральным подрядчиком строительства, напомним, является АО «ГК «ЕКС».

Первый этап Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу включает в себя устройство основного хода дороги (4,5 км), строительство двух мостов (199,7 и 422,6 погонных метров) и транспортной развязки. Движение в полном объеме здесь планируют запустить в 2024 году. В настоящее время открыта для транспорта только новая развязка в районе Лебяжьей Поляны.

Фото: администрации Волгоградской области