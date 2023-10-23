Жильцам горевшего общежития в Волгограде досрочно раздают квартиры

В Волгограде жильцам дома №55 по ул. Кузнецова, где 8 сентября произошел пожар, досрочно выдадут квартиры. Кроме того, сообщает ИА «Высота 102», новые квадратные метры получат также жильцы других многоквартирных домов – муниципалитет начал процедуру передачи волгоградцам 260 новых квартир в ЖК «Колизей».

– Эту партию жилых помещений застройщик передал ранее сроков, установленных муниципальными контрактами. Переселение проводится в рамках региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России, – сообщили в мэрии Волгограда.

Жителям Волгограда передадут 100 однокомнатных, 143 двухкомнатных и 17 трехкомнатных квартир площадью от 26,5 до 71,1 квадратных метров.

– В числе первых новое жилье осмотрел ряд жильцов дома №55 по ул. Кузнецова, где недавно произошел пожар, – уточняют в администрации. – Также в новостройки переедут волгоградцы, проживающие в аварийных домах на ул. Палласовской, Олимпийской, Саушинской и др.

Приемка квартир с опережением графика стала возможной благодаря тому, что жилплощадь приобреталась в новостройках, находившихся в высокой степени готовности.

Напомним, что в рамках программы собственники жилых помещений могут получить денежную компенсацию за свою недвижимость – более 300 владельцев жилых помещений, выбравшие этот вариант, уже получили от муниципалитета свыше 400 миллионов рублей.