



В Волгоградской области в ближайшие дни прогнозируется ухудшение погодных условий – понижение температуры и затяжные дожди. Кроме того, сообщают в Волгоградском ЦГМС, в отдельных районах регионах возможен и снег.

– В Волгоградской области 24 октября местами ожидаются кратковременные дожди. Днем порывы северо-западного ветра во вторник могут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха днем ожидается не выше +17 градусов, – сообщают волгоградские синоптики.

В ночь на 25 октября в регионе ожидаются дожди. Днем осадки если и будут в среду, то несущественные. Однако температура воздуха понизится до +13 градусов.

Пасмурным, дождливым и прохладным в Волгоградской области будет четверг, 26 октября.

– Утром и днем осадки, местами сильные, преимущественно в виде дождя, по северной половине области в виде дождя со снегом, мокрого снега, – говорится в краткосрочном прогнозе Волгоградского ЦГМС. – Порывы ветра – до 18 м/с. Температура воздуха днем от 0 до +5 градусов, по южной половине области – до +13 градусов.