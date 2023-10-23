Бочаров потребовал доклад о пуске тепла в Волгоградской области

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 23 октября, поручил главам обеспечить бесперебойное теплоснабжение муниципальных образований. Как сообщили V102.RU в обладмине, вопросы начала отопительного сезона и бесперебойной подачи тепла потребителям в ходе осенне-зимнего режима работы глава региона обсудил на оперативном совещании.

- Еще раз обращаю внимание глав муниципальных образований Волгоградской области, руководителей ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний на то, что уже в самое ближайшее время наступит по-настоящему осенняя погода. Необходимо в кратчайшие сроки завершить работы на всех проблемных участках и обеспечить бесперебойное снабжение теплом муниципальных образований Волгоградской области, — заявил губернатор.

На оперативном совещании губернатор поставил следующие задачи:

— продолжить проведение контрольных мероприятий за соблюдением нормативных сроков подключения потребителей к приему тепловой энергии и ремонтно-восстановительных работ на аварийных участках сетей тепло-, водо- и электроснабжения;

— до 1 ноября 2023 года обеспечить получение паспортов готовности к работе в отопительный период теплоснабжающими и теплосетевыми организациями, до 15 ноября 2023 года - муниципальными образованиями Волгоградской области;

— представить в установленные сроки доклад о готовности Волгоградской области к началу отопительного сезона 2023-2024 гг.

Напомним, в Волгограде отопительный сезон начался 17 октября. Еще ранее он начался в 17 муниципальных образованиях региона. По состоянию на 20 октября, постановления о начале отопительного сезона были подписаны во всех 32 районах и 6 городах Волгоградской области.

Фото: администрации Волгоградской области