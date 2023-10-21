Из Волгоградской области выдворят за границу 72 иностранца

В Волгоградской области суды вынесли решения об административном выдворении за пределы России 72 иностранных граждан. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, таковы итоги оперативно-профилактического мероприятия под условным наименованием «Нелегальный мигрант», которое прошло в регионе.

Сотрудники полиции во взаимодействии с УФСБ и региональным пограничным управлением провели свыше 1 тысячи проверок мест пребывания, трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства. Силовики тщательно осматривали объекты строительства, торговли, сельхозугодия и места жительства таких лиц.

В общей сложности было выявлено около 600 правонарушений в сфере миграции. Установлены 299 иностранцев, которые нарушили правила въезда, выезда и пребывания в РФ. Выявлено 15 преступлений, связанных с организацией незаконной миграции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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