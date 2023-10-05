На стройке по улице Полоненко в Дзержинском районе Волгограда полицейские обнаружили в бытовке шестерых иностранных специалистов. Как сообщает V102.RU, мужчины оказались гражданами Узбекистана.

— При проведении с 2 по 8 октября 2023 года второго этапа оперативно-профилактического мероприятия под условным наименованием «Нелегальный мигрант», сотрудники управления по вопросам миграции в Дзержинском районе Волгограда провели контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению иностранными гражданами миграционного и трудового законодательства, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.





Уточняется, что шестеро граждан Узбекистана находились в России незаконно и не имели патента на работу. Подсобники жили в бытовке в периметре стройки.

— В отношении нарушителей сотрудники полиции составили административные материалы, на основании которых суд постановил выдворить иностранных граждан за пределы государства, — добавили в полицейском ведомстве.

В отношении руководства стройфирмы, незаконно трудоустроившего иностранцев и предоставившего место проживания также будут приняты меры в соответствии с законом. Отмечается, что рейды сотрудников управления по вопросам миграции будут продолжены.

Напомним, что ранее силовики нагрянули в самый лакомый для мигрантов район Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области