Под Волгоградом силовики нагрянули в самый лакомый для мигрантов район

В Волгоградской области сотрудники ГУ МВД России по региону проверили более 200 иностранных граждан. Как сообщает V102.RU, силовики наведались в самый популярный у мигрантов район.









— 28 сентября 2023 года на территории рабочего поселка Быково проведены контрольно-надзорные мероприятия с целью соблюдения иностранными гражданами миграционного и трудового законодательства, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Выявлено около двадцати нарушений, допущенных как непосредственно иностранными рабочими, так и принимающей их стороной. Нарушители привлечены к ответственности.









Уточняется, что Быковский район оказался самым притягательным для мигрантов, занятых на сезонных работах. В рейде приняли участие оперативные сотрудники, представители управления по вопросам миграции и ГАИ.





Напомним, что всего с начала 2023 года сотрудники райотдела МВД выявили больше 700 правонарушений, допущенных мигрантами в области трудового и миграционного законодательства.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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