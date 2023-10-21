Обнаруженные под Волгоградом сокровища сарматов перевезли в лабораторию

Специалисты приступили к исследованию и реставрации сарматских драгоценностей, которые были обнаружены в древнем кургане под Волгоградом, передает V102.RU.

Как сообщили в администрации региона, в лабораторных условиях специалистам предстоит долгая работа по изучению находок.

- Специалисты составят чертежи и проведут реконструкцию погребальных сооружений насыпи кургана с прикурганными ровиками и самих захоронений; начнут реставрацию предметов из керамики, железа, цветных металлов, стекла и ткани, - сообщили в ведомстве.

После того, как иследовательская работа будет завершена, сокровища передадут в музей.

Напомним, захоронения сарматской знати были обнаружены в промзоне города Волжского Волгоградской области. Ученые называют их «царским курганом». Центральное погребение было ограблено несколько раз, последний — в XIX веке. Два других захоронения остались нетронутыми, что стало сенсацией в научном мире.





Находки относятся к раннему сарматскому времени, датируются II веком до н.э. Предположительно, в кургане были погребены воины знатного происхождения. В одном из захоронений обнаружены останки мальчика 5-7 лет.

Рядом с останками найдены предметы роскоши: эллинистическая серебряная посуда, бронзовые котлы, золотые ритоны, железный шлем, железные мечи в ножнах с золотыми накладками, железные копья, колчанные наборы с железными стрелами, колчанные крючки, золотые поясные и портупейные пряжки, гривны, браслеты, оформленные в сарматском зверином стиле, бронзовые зеркала, костяной гребень, стеклянные бусы, большое количество разнообразных золотых бляшек, украшавших одежду и головные уборы, серебряная тарелка, глиняный кувшин.

Ранее сообщалось, что раскопки проводили археологи «Волгоградского областного научно-производственного центра по охране памятников истории и культуры». Всего было обнаружено три погребения раннесарматского времени. В уцелевших захоронениях найдены останки трех человек – двух взрослых мужчин-воинов и подростка в возрасте 5-7 лет.

Фото: администрации Волгоградской области

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