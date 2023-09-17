Общество

В Волгоградской области изучат греческий след из многовековых захоронений

Общество 17.09.2023 13:03
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17.09.2023 13:03


В Волжском Волгоградской области завершается полевой этап работ по изучению обнаруженных в промзоне города-спутника сарматских захоронений. Как сообщает V102.RU, найденные артефакты и останки сарматской знати теперь будут изучать в лабораторных условиях. 

— Полевой этап археологических раскопок подходит к концу. Специалисты подготовят научный отчет о проведенных работах, зафиксируют археологический материал с прорисовками и составлением необходимых чертежей, и лишь затем стартует реставрация найденных артефактов, — пояснили информагентству в ГБУ «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры». 

Напомним, что на прошлой неделе в регионе произошло событие без преувеличения мирового масштаба. Археологи обнаружили два нетронутых захоронения сарматов. Место раскопок посетил глава региона Андрей Бочаров, который лично осмотрел место раскопок и даже помог специалистам в их работе.  

— Мы знаем, что на Волго-Донской территории еще много тайн и секретов развития цивилизации. И поэтому считаю очень важным поддержать предложения археологов, историков и создать в Волгоградской области современный историко-археологический центр с реставрационными возможностями, который будет служить настоящему и будущему. Экспедиции будут носить постоянный характер, центр будет участвовать в организации раскопок, привлекать желающих участвовать в этой интересной, захватывающей работе, — озвучил важное решение Бочаров по итогам рабочей поездки. 

К слову, захоронения по-своему уникальны, их относят к 2 веку до нашей эры. В курганах обнаружили зеркало из бронзы, эллинистическую посуду с греческой надписью, золотые украшения в виде поясных и портупейных пряжек, браслетов, элементов одежды и головных уборов, железные мечи в золотых обкладах ножен, колчанные наборы.

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