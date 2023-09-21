



Новые древние артефакты, которые использовались для украшений, нашли археологи на раскопках сарматских захоронений в промзоне города Волжского в Волгоградской области, передает V102.RU.

- Обнаружены сарматские бусины из голубого стекла. Их использовали в качестве украшений браслетов или одежды, - сообщили в администрации региона.

Артефакты датируются ориентировочно 2 веком до нашей эры. Специалисты сообщили, что такие украшения встречаются как в захоронениях знати, так и погребениях обычных кочевников.

Напомним, что в середине сентября текущего года в регионе произошло событие без преувеличения мирового масштаба. Археологи обнаружили два нетронутых захоронения сарматов. Место раскопок посетил глава региона Андрей Бочаров, который лично осмотрел место раскопок и даже помог специалистам в их работе.

Фото: администрации Волгоградской области

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