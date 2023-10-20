Губернатор Бочаров и начальник ПривЖД Альмеев подписали соглашение

Общество 20.10.2023 12:38
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20.10.2023 12:38
Сегодня, 20 октября, в Волгограде губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и начальник Приволжской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» Сергей Альмеев подписали соглашение на 2024-2026 годы. Сумма инвестиций в развитие железнодорожной инфраструктуры в регионе превысит, согласно договоренностям, 49 млрд рублей.
По информации администрации Волгоградской области, подписанное соглашение подтверждает и актуализирует планы по развитию железных дорог на территории региона, реализации совместных проектов. Предстоит завершить модернизацию станции Волжский и продолжить реконструкцию станции им. Максима Горького, возвести пять путепроводных развязок в местах пересечения автодорог с железнодорожными путями — три из них (Ивановский, Абганеровский и путепровод в Новом Рогачике) уже строятся.
– Конструктивное взаимодействие Волгоградской области с компанией «Российские железные дороги» и филиалом компании – Приволжской железной дорогой, направленное на решение актуальных задач развития региональной экономики и социальной сферы, на реализацию инфраструктурных проектов, позволяет укреплять статус Волгоградской области как транспортного узла федерального значения и решать стратегические задачи социально-экономического развития нашей страны в целом, – отметил в ходе встречи с Сергеем Альмеевым Андрей Бочаров. Глава Волгоградской области отметил по итогам 9 месяцев текущего года рост по объемам общей погрузки, по пассажирообороту, по объемам налогов, перечисленных в консолидированный бюджет региона и еще по ряду других показателей.
Общий объем погрузки на железнодорожный транспорт в регионе, согласно прогнозам, по итогам 2023 года превысит показатель 2022 года. На сегодня уже отгружено 14,7 млн тонн. Растет и объем инвестиций: если в 2022 году в развитие железнодорожной инфраструктуры на территории региона РЖД направили 5,6 млрд рублей, по итогам 2023-го сумма вложений составит 7,4 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджет региона на сегодняшний день выросли более чем на 40%.
Положительная динамика макроэкономических показателей за этот период подтверждает устойчивое положение и рост производства, прежде всего, в региональной промышленности, а также стабильно высокие показатели в сельском хозяйстве Волгоградской области, в других отраслях и сферах.
– Отдельно отмечу активную инвестиционную деятельность РЖД и Приволжской железной дороги на территории Волгоградской области. Общий объем инвестиций за последние годы составил порядка 60 млрд рублей. Также видим хороший задел по инвестициям на ближайший трехлетний период, которые уже сегодня запланированы в объеме свыше 49 млрд рублей, – привел данные губернатор.
Сергей Альмеев, в свою очередь, отметил поддержку со стороны властей Волгоградской области.
– 2023 год особенный — год 20-летия становления компании, и мы делаем все, чтобы развивалась экономика региона, – добавил начальник ПривЖД, подтвердив, что показатели работы за 9 месяцев текущего года не только выше уровня 2022 года, но и превышают достижения допандемийного периода.
Так, по итогам работы пассажирского комплекса за 9 месяцев текущего года отправление пассажиров составило 2,7 млн человек — почти на 20% больше. На 13% прогнозируется рост на туристических маршрутах. Показатели отправления грузов также возросли: с начала года отправлено 11,2 млн тонн (на 3,5% больше).
– Кроме того, мы сохранили все социальные гарантии, льготы и программы поддержки, в том числе предусмотрена поддержка для мобилизованных граждан, — подчеркнул Сергей Альмеев.
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