Семьям погибших в СВО волгоградцев вручили 12 орденов Мужества

Сегодня, 19 октября, в Волгограде вручили 12 орденов Мужества родным военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции, сообщили V102.RU в музе-панораме «Сталинградская битва», где прошла памятная церемония.
Посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, награждены:
- старший лейтенант Никифоров Алексей Алексеевич;
- сержант Вандышев Юрий Сергеевич;
- сержант Кувшинов Антон Владимирович;
- младший сержант Макаров Алексей Анатольевич;
- младший сержант Котов Сергей Сергеевич;
- ефрейтор Венецкий Владислав Александрович;
- ефрейтор Куприянов Сергей Сергеевич;
- рядовой Карпов Андрей Михайлович;
- рядовой Куприянов Андрей Юрьевич;
- рядовой Смирнов Андрей Сергеевич;
- рядовой Попов Вячеслав Константинович;
- рядовой Демин Дмитрий Александрович.
Госнаграды родственникам вручали областной военный комиссар Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский в присутствии общественников, духовенства, ветеранских и молодежных патриотических организаций.
Фото: музей-панорама «Сталинградская битва»