Общество

Семьям погибших в СВО волгоградцев вручили 12 орденов Мужества

Общество 19.10.2023 18:15
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19.10.2023 18:15


Сегодня, 19 октября, в Волгограде вручили 12 орденов Мужества родным военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции, сообщили V102.RU в музе-панораме «Сталинградская битва», где прошла памятная церемония.



Посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность,  проявленные при исполнении воинского долга, награждены:

- старший лейтенант Никифоров Алексей Алексеевич;

- сержант Вандышев Юрий Сергеевич;

- сержант Кувшинов Антон Владимирович;

- младший сержант Макаров  Алексей Анатольевич;

- младший сержант Котов Сергей Сергеевич;

- ефрейтор Венецкий Владислав Александрович;

- ефрейтор Куприянов Сергей Сергеевич;

- рядовой Карпов Андрей Михайлович;

- рядовой Куприянов Андрей Юрьевич;

- рядовой Смирнов Андрей Сергеевич;

- рядовой Попов Вячеслав Константинович;

- рядовой Демин Дмитрий Александрович.

Госнаграды родственникам вручали областной военный комиссар Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский в присутствии общественников, духовенства, ветеранских и молодежных патриотических организаций.



Фото: музей-панорама «Сталинградская битва»

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