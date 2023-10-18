В Волгоградской области обещают резкое похолодание и дожди

В Волгоградской области синоптики прогнозируют резкое ночное похолодание и дождливую погоду. Как сообщает V102.RU, уже завтра температура местами может опуститься до -5 °С.

— В четверг, 19 октября, по области в дневные часы местами пройдет небольшой дождь. В ночной и утренний периоды в отдельных районах опустится туман. Ветер южного направления 8-13 м/с. Ночью температура составит 0...+5 °С, при прояснении столбики термометров покажут всего 0...-5 °С, днем воздух прогреется до +8...+13 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре.

В пятницу, 20 октября, в регионе ночью местами возможны небольшие осадки в виде дождя.

— Днем дождь может усилиться. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный 7-12 м/с. Ночью за окном +3...+8 °С, при прояснении до -3 °С, днем +7...+12 °С, местами до +16 °С, — добавили в региональном ЦГМС. — К субботе, 21 октября, в дневные часы вероятен сильный дождь с юным ветром со скоростью 8-13 м/с, местами с порывами до 15-18 м/с. Ночью +8...+13 °С, при прояснении температура опустится до нуля градусов, днем +10...+15 °С, а местами температура составит +20 °С.

В Волгограде завтра, 19 октября, осадки маловероятны. В ночные и утренние часы туман. Ветер южного направления 7-12 м/с. В ночной период -1...+1 °С, днем +10...+12 °С.

— К пятнице в городе на Волге будет облачно с прояснениями. Ночью и днем возможны небольшие дожди. Ветер южного направления со скоростью 7-12 м/с. Ночью +2...+4 °С, днем +13...+15 °С, — уточнили волгоградские прогнозисты.

В субботу, 21 октября, в областной столице ночью и утром пройдет небольшой дождь. Ветер южный 9-14 м/с. Ночью +9...+11 °С, днем +15...+17 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»