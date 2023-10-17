Происшествия

Огненный столб в черном дыму: под Волгоградом сгорел дом и гараж

Происшествия 17.10.2023 20:38
0
17.10.2023 20:38


Сильный пожар потушили сегодня, 17 октября, в городе Новоаннинский Волгоградской области. Имущество уничтожено, но, к счастью, люди не пострадали. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по региону.

- В 15.42 было сообщение о пожаре в Новоаннинском районе. Горел кирпичный дом, кровля по всей площади 150 кв.м. и гараж, - сообщили в ведомстве. – Причина устанавливается. Погибших и пострадавших нет.


По неподтвержденной информации, которой местные жители делятся в пабликах, возгорание началось в гараже, а потом пламя охватило и жилой дом в переулке Рабочем. Сгорели «семерка» и микроавтобус, которые стояли в гараже.

Пожар был ликвидирован сотрудниками 47-ой пожарно-спасательной части в 17:00. 

Фото: Новоаннинский сегодня / ВК

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
17.10.2023 12:16
Происшествия 17.10.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2023 10:22
Происшествия 17.10.2023 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2023 18:40
Происшествия 16.10.2023 18:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2023 17:27
Происшествия 16.10.2023 17:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2023 17:01
Происшествия 16.10.2023 17:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2023 15:54
Происшествия 16.10.2023 15:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2023 11:47
Происшествия 16.10.2023 11:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2023 10:30
Происшествия 16.10.2023 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2023 09:15
Происшествия 16.10.2023 09:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2023 19:51
Происшествия 15.10.2023 19:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2023 19:10
Происшествия 15.10.2023 19:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2023 10:31
Происшествия 15.10.2023 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2023 09:53
Происшествия 15.10.2023 09:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2023 21:08
Происшествия 14.10.2023 21:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.10.2023 18:03
Происшествия 14.10.2023 18:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:40
Отсрочку от призыва в армию в РФ предлагают давать сельским врачам и учителямСмотреть фотографии
21:13
РПН: в результате ЧП в Котово нефтью залили сельскохозяйственные землиСмотреть фотографии
20:53
Волгоградский «Ротор» 18 октября сыграет кубковый матч во ВладивостокеСмотреть фотографии
20:38
Огненный столб в черном дыму: под Волгоградом сгорел дом и гаражСмотреть фотографии
20:04
Научный центр требует сравнять с землей детскую площадку в ЖК «Колизей» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:42
Начинайте с УК: что делать и сколько терпеть, если в квартире +10 градусовСмотреть фотографии
19:15
ГД предложит правительству компенсировать аграриям затраты на ГСМСмотреть фотографии
18:43
Более трети жителей ЮФО хотели бы стать начальникамиСмотреть фотографии
18:06
Телеведущая Барановская приехала в мэрию Волгограда за ответами на вопросыСмотреть фотографии
17:17
В Волгограде по новым рельсам СТ пустили движение. Пока без пассажировСмотреть фотографии
17:03
Жителей Волгоградской области поражают три вида вирусовСмотреть фотографии
16:29
Два кредита тайком оформили в Москве на волгоградского инвалидаСмотреть фотографии
16:00
«Отправил мне подарок»: в Волгограде в Жилгородке бесследно исчез седой мужчинаСмотреть фотографии
15:39
«Рейдеры ограбили мою семью»: волгоградский коммерсант раскрыл схему отъема имущества через фиктивный долгСмотреть фотографии
15:18
В Волго-Ахтубинской пойме спасают ерики и озераСмотреть фотографии
15:07
Прямой поезд до Ростова-на-Дону запустят в декабре из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:03
В Волжском выбрали старого нового главуСмотреть фотографии
13:40
Промедление на ул. Коммунистической обойдется волгоградцам в 1000 рублейСмотреть фотографии
13:08
Творческий порыв? В Волгограде на Коммунистической нарисовали ромбики на дорогеСмотреть фотографии
12:44
Бесконечная философия музыки в работах Георгия МатевосянаСмотреть фотографии
12:16
Грабеж под покровом ночи зафиксировали камеры в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:05
Как закрытые окна и вытяжки становятся причинами несчастных случаев при использовании газаСмотреть фотографии
11:57
Бочаров пригрозил санкциями волгоградцам, живущим не «по-людски»Смотреть фотографии
11:36
В Волгограде скончался видный российский философ Александр ПигалевСмотреть фотографии
11:21
СК даст оценку ЧП в Котово из-за повреждения нефтепроводаСмотреть фотографии
10:51
Бочаров: в программу по сохранению водоемов регионом направлены предложенияСмотреть фотографии
10:26
Суд доказал вину волгоградских чиновников, расплодивших бездомных собакСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде пассажирский автобус сбил пешехода у остановкиСмотреть фотографии
10:05
МЧС объявило предупреждение из-за штормового ветра в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:35
Священника в Волгоградской области извергли из санаСмотреть фотографии
 