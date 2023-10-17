Огненный столб в черном дыму: под Волгоградом сгорел дом и гараж

Сильный пожар потушили сегодня, 17 октября, в городе Новоаннинский Волгоградской области. Имущество уничтожено, но, к счастью, люди не пострадали. Об этом V102.RU сообщили в ГУ МВД России по региону.

- В 15.42 было сообщение о пожаре в Новоаннинском районе. Горел кирпичный дом, кровля по всей площади 150 кв.м. и гараж, - сообщили в ведомстве. – Причина устанавливается. Погибших и пострадавших нет.





По неподтвержденной информации, которой местные жители делятся в пабликах, возгорание началось в гараже, а потом пламя охватило и жилой дом в переулке Рабочем. Сгорели «семерка» и микроавтобус, которые стояли в гараже.

Пожар был ликвидирован сотрудниками 47-ой пожарно-спасательной части в 17:00.

Фото: Новоаннинский сегодня / ВК