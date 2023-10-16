Житель Волжского пивной бутылкой остановил автобус

В Волжском Волгоградской области полицейские установили личность мужчины, разбившего стекло автобуса. Как сообщает V102.RU, мужчина навеселе закурил в салоне и потребовал немедленной остановки транспорта.

— 15 октября 2023 года в полицию поступило сообщение, что на остановке у ТЦ «Идея» по улице Труда, 10 неизвестный, находясь в салоне рейсового автобуса, повредил лобовое стекло, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Нарушителем оказался 29-летний местный житель, который в состоянии опьянения в салоне общественного транспорта, распивал спиртное и закурил. После, потребовав остановить транспорт в неустановленном месте, бросил в лобовое стекло автобуса пивную бутылку.





Как уточнили в полицейском ведомстве, в отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). По факту повреждения имущества организована проверка.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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