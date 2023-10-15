Учения по борьбе с саранчой пройдут 2 ноября в Волгоградской области

В Волгоградской области завершилась подготовка к предстоящим учениям по борьбе с распространением саранчовых вредителей, которые пройдут 2 ноября. Об этом V102.RU сообщили в филиале ФГБУ «Россельхозцентра» по Волгоградской области.
Координационные центры, которым поручено проведение учений по мониторингу и борьбе с саранчовыми, образованы в Оренбурге и Ставропольском крае. Здесь отработают весь алгоритм действий при обнаружении и борьбе с очагами личинок саранчовых на региональных землях, приграничных территорий субъектов РФ и соседних государств.
Волгоградские специалисты принимают участие в подготовке в режиме видеоконференцсвязи.
ФГБУ «Россельхозцентр» ведет постоянный фитосанитарный мониторинг на наличие саранчовых вредителей. В России по состоянию на 12 октября было обследовано 10955,43 тыс. га. Заселенная вредителями площадь составила 2745,98 тыс. га, с численностью выше экономического порога вредоносности – 194,20 тыс. га. Обработки проведены на площади – 247,48 тыс. га.
Летом 2023 года, напомним, в Волгоградской области из-за расплодившейся саранчи в четырех районах вводился режим повышенной готовности.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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