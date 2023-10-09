Волгоградские налоговики преобразили «Заботу» в ЛНР

Капитальный ремонт в Краснодонском учебно-воспитательном комплексе «Забота», расположенном в Луганской Народной Республике, помогли сделать волгоградские налоговики. Как сообщили V102.RU в УФНС России по Волгоградской области, сотрудники налоговых органов региона оказали содействие в организации ремонтных работ и закупке необходимых строительных материалов.

В итоге в этом подшефном учреждении жизнь стала намного комфортнее. Здесь отремонтировали санузлы и душевые комнаты, а также гардеробные.





- Теперь здесь новый кафель, современная вентиляция, сантехника и теплые полы, - рассказали в УФНС.

В ведомстве рассказали, что «Заботу» посетил руководитель УФНС России по Волгоградской области Роман Иванов. Руководство и воспитанники детского дома искренне поблагодарили волгоградских налоговиков за оказанную помощь.