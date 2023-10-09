Экономика

Педагоги политехнического колледжа получают практические навыки на Гремячинском ГОКе

Экономика 09.10.2023 13:49
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09.10.2023 13:49


Стажировку на площадке Гремячинского горно-обогатительного комбината в Котельниково проходят преподаватели и методисты Волгоградского политехнического колледжа им. Вернадского. 
Занятия для педагогов организовал учебный центр ЕвроХим-ВолгаКалия в соответствии со стандартами федерального проекта «Профессионалитет».
Стажировка началась с вручения всем гостям средств индивидуальной защиты и спецодежды, проведения инструктажей по охране труда, технике безопасности при проведении работ и противопожарной безопасности. 

Первый день на производстве был посвящен знакомству с поверхностным комплексом комбината. Сотрудники колледжа осмотрели важнейшие объекты сильвинитовой обогатительной фабрикии и получили представление опроизводственном цикле переработки руды в минеральное удобрение – хлорид калия. 
Практические навыки работы отрабатываются на современном оборудовании лабораторий Централизованного отдела технического контроля, которое позволяет проводить технологические исследования калийных и калийно-магниевых солей, физико-химические исследования по технологии обработки калийных удобрений, химико-аналитическое обеспечение геологоразведочных работ и сопровождение лабораторных технологических исследований калийных и калийно-магниевых солей.
В рамках стажировки на предприятии проходят семинары с участием руководителей производственного предприятия.
Во время обучения стажеры познакомились с производством, технологическими циклами, обеспечением безопасности труда на предприятии, узнали, как на производстве Гремячинского горно-обогатительного комбината внедряются элементы «бережливого производства» и другие передовые технологии, в том числе цифровые. 
- Программа, реализуемая нами совместно с преподавательским составом колледжа имени Вернадского, очень важная и нужная, - отметила начальник Учебного центра ЕвроХим-ВолгаКалия Марина Зезекало. – Образовательное учреждение в итоге получит возможности для разработки новых подходов и методов обучения, учитывающих реальные потребности предприятий. А наш комбинат в перспективе - отлично подготовленных специалистов, умеющих работать на уже имеющемся оборудовании и готовых осваивать новые технологии, без которых невозможно функционирование современного производства.

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