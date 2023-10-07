Экономика

Волгоградцы отдали за коммуналку более 25 миллиардов рублей

Экономика 07.10.2023 10:05
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07.10.2023 10:05


На оплату ЖКХ жители Волгоградской области тратят больше всего денег в разрезе всех  услуг. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградстат, всего в январе-августе 2023 года объем платных услуг, оказанных населению Волгоградской области, составил 121,6 млрд рублей, или 102,3% к январю-августу 2022 года. При этом в структуре платных услуг преобладают шесть видов, которые занимают 80,4% от общего объема. Больше всего жители региона потратили на коммуналку – 22,1%, или около 25 миллиардов рублей. Транспортные услуги занимают 14,9% от трат волгоградцев, бытовые – 13,8%.
13% от общего объема оплаченных услуг ушло на связь, телевидение и интернет. На долю медицины приходится еще  10,0%, образование -  6,6%.
Среди бытовых услуг наибольшая доля приходится на техобслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования, ремонт и строительство жилья и других построек,  а также на визиты к парикмахерам и косметологам.


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