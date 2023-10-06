Молния оставила без интернета жителей Волжского Волгоградской области

Жители Волжского, второго по величине города Волгоградской области, остались без интернета из-за удара молнии.

- У нас был страшный удар грома, словно ракета взорвалась. У машин сработала сигнализация. Теперь сидим без интернета, - сообщили V102.RU жители старой части Волжского.

В компании-провайдере Рowernet подтвердили опасения волжан.

- После скачка напряжения и удара молнии в некоторых домах Волжского (особенно в старой части города) потеряна связь, - говорится на официальной страничке компании в ВК. - Профильные сотрудники уже работают по восстановлению сети, поэтому скоро вновь интернет запустится.

Когда готовилась публикация в компании сообщили, что в большинстве домов связь восстановлена. Провайдер заверил, что остальные потребители в скором времени тоже будут с интернетом.

Фото из архива ИА «Высота 102»