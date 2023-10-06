«Пацана пронесло прям»: в центре Волгограда КАМАЗ едва не раздавил пешеходов





В Центральном районе Волгограда вечером 6 октября на ул. 7-й Гвардейской КАМАЗ едва не переехал переходивших дорогу людей. По счастливой случайности пешеходы в последний момент успели отпрянуть от многотонной машины. Однако, сообщает ИА «Высота 102», одного подростка все же доставили в больницу – по словам очевидцев, мальчика спасло настоящее чудо. Происшествие записали камеры дорожного видеонаблюдения.





– По предварительным данным, в 16.40 на пересечении пр. Ленина и 7-й Гвардейской водитель КАМАЗа при повороте не предоставил преимущество в движении пешеходам, которые приступили к переходу проезжей части на разрешающий сигнал светофора, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате на пешеходном переходе допустили падение 14-летний подросток на электросамокате и женщина с 8-летним ребенком.

Медиками 8-летний ребенок и его мать осмотрены на месте, от госпитализации отказались. Подросток доставлен в больницу для прохождения медосмотра и диагностики.

– В отношении водителя КАМАЗ возбуждено административное расследование, он привлечен к ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

ГИБДД напоминает водителям о необходимости при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному разметкой 1.14.1 или 1.14.2 или знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход», быть предельно внимательными. В соответствии с ПДД водитель на перекрестке при повороте должен уступить дорогу пешеходам, которые переходят проезжую часть, на которую он поворачивает. Водители электросамокатов обязаны при пересечении проезжей части спешиться и перейти ее по пешеходному переходу, убедившись в том, что водители автомашин его видят и пропускают.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области