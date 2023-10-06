Происшествия

«Пацана пронесло прям»: в центре Волгограда КАМАЗ едва не раздавил пешеходов

Происшествия 06.10.2023 18:12
0
06.10.2023 18:12


В Центральном районе Волгограда вечером 6 октября на ул. 7-й Гвардейской КАМАЗ едва не переехал переходивших дорогу людей. По счастливой случайности пешеходы в последний момент успели отпрянуть от многотонной машины. Однако, сообщает ИА «Высота 102», одного подростка все же доставили в больницу – по словам очевидцев, мальчика спасло настоящее чудо. Происшествие записали камеры дорожного видеонаблюдения. 



– По предварительным данным, в 16.40 на пересечении пр. Ленина и 7-й Гвардейской водитель КАМАЗа при повороте не предоставил преимущество в движении пешеходам, которые приступили к переходу проезжей части на разрешающий сигнал светофора, – прокомментировали в ГУ МВД России по Волгоградской области. – В результате на пешеходном переходе допустили падение 14-летний подросток на электросамокате и женщина с 8-летним ребенком. 

Медиками 8-летний ребенок и его мать осмотрены на месте, от госпитализации отказались. Подросток доставлен в больницу для прохождения медосмотра и диагностики. 

– В отношении водителя КАМАЗ возбуждено административное расследование, он привлечен к ответственности по ст. 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходам.

ГИБДД напоминает водителям о необходимости при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному разметкой 1.14.1 или 1.14.2 или знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход», быть предельно внимательными. В соответствии с ПДД водитель на перекрестке при повороте должен уступить дорогу пешеходам, которые переходят проезжую часть, на которую он поворачивает. Водители электросамокатов обязаны при пересечении проезжей части спешиться и перейти ее по пешеходному переходу, убедившись в том, что водители автомашин его видят и пропускают.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
06.10.2023 20:39
Происшествия 06.10.2023 20:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2023 16:45
Происшествия 06.10.2023 16:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2023 16:28
Происшествия 06.10.2023 16:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2023 14:23
Происшествия 06.10.2023 14:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2023 13:26
Происшествия 06.10.2023 13:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
06.10.2023 09:33
Происшествия 06.10.2023 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2023 22:20
Происшествия 05.10.2023 22:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2023 21:52
Происшествия 05.10.2023 21:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2023 19:56
Происшествия 05.10.2023 19:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2023 18:03
Происшествия 05.10.2023 18:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2023 16:20
Происшествия 05.10.2023 16:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2023 13:57
Происшествия 05.10.2023 13:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2023 11:18
Происшествия 05.10.2023 11:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
05.10.2023 10:21
Происшествия 05.10.2023 10:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
04.10.2023 21:45
Происшествия 04.10.2023 21:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:18
Суд поддержал отказ мэрии Волгограда в организации крошечного рынкаСмотреть фотографии
20:52
Имена двух участников СВО увековечат в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:39
Молния оставила без интернета жителей Волжского Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:20
В Госдуме РФ предлагают запретить мигрантам работать в больницах, школах и таксиСмотреть фотографии
20:00
В Волгограде наградили призеров спартакиады Союзного государстваСмотреть фотографии
19:47
На Украине погиб 42-летний доброволец из Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:33
Увезли на такси. Под Волгоградом двое иностранцев изнасиловали 38-летнюю женщинуСмотреть фотографии
19:17
Главный криминалист МВД России Казьмин посетил ВолгоградСмотреть фотографии
18:42
Сотрудники ФСБ под Волгоградом почтили память погибшего в Чечне Александра КораблеваСмотреть фотографии
18:12
«Пацана пронесло прям»: в центре Волгограда КАМАЗ едва не раздавил пешеходовСмотреть фотографииCмотреть видео
17:20
Руководство завода получило условные сроки за кражу у «Роскосмоса» 9,3 млн рублейСмотреть фотографии
17:08
Котельные Волгограда подготовят к запуску тепла до 15 октябряСмотреть фотографии
17:04
МЧС: холодный фронт с дождями и заморозками идет на ВолгоградСмотреть фотографии
16:45
Жители Саратова и ЯНАО пострадали в ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:28
Под Волгоградом ожидающего полицию участника ДТП сбила легковушкаСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде хотят видеть почетными гражданами региона фронтовика и дитя СталинградаСмотреть фотографии
15:50
«Красный Октябрь» познакомил студентов с их будущей профессиейСмотреть фотографии
15:04
Бежавшая из дома по простыням женщина упала на прохожего в КамышинеСмотреть фотографии
15:02
Троим волгоградкам от Минкультуры РФ пришлют по полмиллионаСмотреть фотографии
14:33
Жители Вишневой балки бьют тревогу из-за пересыхающего пруда. Застройщик обещает заполнить его и облагородитьСмотреть фотографии
14:25
Андрей Бочаров провел встречу с Олегом Матыциным и Дмитрием МезенцевымСмотреть фотографии
14:23
Опубликовано видео с места двойного ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:38
«Появился след»: добровольцев просят помочь в поисках пропавшего в мае волгоградцаСмотреть фотографии
13:26
Под Волгоградом в ДТП смяло два внедорожника, фургон остался без колес: 6 пострадавшихСмотреть фотографии
13:07
Волгоградские старшеклассники вновь погрузились в профессиональный мир соцпитанияСмотреть фотографии
12:07
Амброзия захватила 0,15% территории Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:04
Министр спорта РФ Олег Матыцин прибыл с рабочим визитом в ВолгоградСмотреть фотографии
11:40
Без обмана: эксперты ОМС объяснили, как не платить за бесплатную медпомощьСмотреть фотографии
11:24
Деловую волгоградку могут посадить на 15 лет за взятку в 2 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
В Волгограде легковушку разорвало после лобового ДТП с фуройСмотреть фотографии
 