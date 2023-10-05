Налоговики приглашают волгоградцев на День открытых дверей 12 октября

В инспекциях Волгоградской области 12 октября пройдет День открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц. Как сообщили V102.RU в УФНС России по региону, в этот день налоговики ждут всех желающих с 9.00 до 20.00.

Сотрудники УФНС ответят гражданам на вопросы о налогообложении, расскажут о порядке уплаты налогов, существующих ставках и льготах.

Налоговики напоминают, что срок уплаты физическими лицами транспортного, земельного налогов, налога на имущество и налога на доходы физических лиц по налоговым уведомлениям истекает 1 декабря 2023 года.

В рамках Дня открытых дверей можно будет уточнить свои налоговые обязательства, подать заявление при обнаружении некорректных сведений в уведомлении, представить документы, подтверждающие право на получение льгот, а также задать интересующие вопросы по порядку исчисления и уплаты имущественных налогов и НДФЛ.