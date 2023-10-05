За учебными учреждениями в Волгоградской области закрепят предприятия





В рабочем поселке Городище Волгоградской области завершилось совещание с участием губернатора по развитию среднего профессионального образования (СПО). По информации администрации региона, Андрей Бочаров предложил закрепить за каждым образовательным учреждением в сфере СПО предприятия-партнеры.

Перед началом совещания Бочарову провели экскурсию по Волгоградскому техническому колледжу, где он, в том числе, ознакомился с площадкой для подготовки операторов БПЛА. Глава региона оценил возможности, которые получил Волгоградский техколледж за последние несколько лет в рамках нацпроекта «Образование».

– Сделан колоссальный рывок. Мы достаточно серьезно обновили материально-техническую базу. Но задачи стоят еще более амбициозные, – сказал глава региона. – Важно сделать так, чтобы за каждым учебным заведением сферы СПО был закреплен партнер в лице крупных компаний и предприятий, работающих на территории Волгоградской области. Чтобы они имели возможность помогать, предлагать условия для выпускников уже после обучения.

Технический колледж, который посетил Андрей Бочаров, с его слов, станет первым учреждением региона, которому подыщут предприятие-партнера и закрепят за ним.

– Развитие среднего профессионального образования – это приоритет, который мы определили 7 лет назад. Мы участвуем во всех федеральных программах, формируем свои региональные направления, привлекаем средства инвесторов, наших партнеров-предприятий, находящихся на территории Волгоградской области. Мы прогнозируем рынок труда и переориентируем систему СПО на востребованные направления, – сделал акцент волгоградский губернатор. – Мы и сейчас уже видим изменения, о чем говорит и набор, который в этом году превысил набор в высшую школу. 62,5 тысячи детей обучаются в средне-специальных заведениях.

При поступлении в этом году, по сведениям обладмина, особой популярностью среди учащихся пользовались профессии, связанные с ИТ-сферой, машиностроением, медицинские и педагогические специальности, сфера услуг, металлургическое производство, транспорт, химическая промышленность.