В Волгоградстате опубликовали любопытные данные в День учителя, который сегодня отмечается в стране. По сведениям Министерства просвещения Российской Федерации, на начало 2022/2023 учебного года в общеобразовательных организациях Волгоградской области трудились 16,6 тысячи учителей. Почти 90% педагогов – это женщины, сообщает V102.RU со ссылкой на исследование ведомства.



32,5% от общего количества учителей – это педагоги в возрасте от 45 до 54 лет. 85,3% из них имеют высшее образование и почти 60% - стаж от 20 лет и более. На долю молодых специалистов, не имеющих никакого стажа, приходится всего 1% от всех учителей.



Среди педагогов преобладают специалисты по следующим дисциплинам: 30,2% — это учителя начальных классов, 12,6% — русского языка и литературы, 11% — иностранных языков, 9,2% — математики, 7,2% — физической культуры, 5,4% — физики и химии. И лишь 1% из общего количества педагогов представляют учителя по изобразительному искусству и черчению.