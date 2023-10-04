Спорт

«Каустик» проиграл питерскому «Зениту» в Волгограде в четвертом матче Суперлиги

Спорт 04.10.2023 08:12
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04.10.2023 08:12


Волгоградский «Каустик» накануне, 3 октября, на домашней площадке в ФОК «Молодежный» уступил питерскому «Зениту» в очередном туре Суперлиги 27:33. Таким образом, подопечные Рафаэля Самитова во всех четырех поединках нынешнего сезона потерпели поражения, сообщает V102.RU.
 
Прервать неудачную серию «химикам» предстояло с соперником, который уже познал вкус побед в стартовавшем чемпионате. Питерский клуб выиграл два из трех своих матча и явно был настроен улучшить статистику после встречи в Волгограде. А для «Каустика» вчерашняя игра стала второй при родных трибунах после поединка с ЦСКА в первом туре.
 
К сожалению, волгоградские гандболисты стали огорчать своих болельщиков почти с самого начала.  Уже на старте гости реализовали пенальти, а вскоре отправили второй мяч в сетку. Хозяева отличились только на пятой минуте -  Данила Иванов выполнил передачу на Даниила Кольцова, который убежал в быстрый отрыв и переиграл голкипера при выходе один на один. На исходе трети тайма Кольцов был единственным, кто в составе «Каустика» отметился точными попаданиями. Сам же Даниил точно исполнил семиметровый.
 
К середине первой половины «Зенит» вел в счете - 11:4.  Задача для команды Рафаэля Самитова была не из простых. Волгоградский коллектив прикладывал усилия для сокращения разрыва и возвращения интриги о победителе встречи.  Однако одного желания оказалось мало. Именно питерские гандболисты чувствовали себя хозяевами положения накануне вечером.  К перерыву они обеспечили себе весьма комфортное преимущество — 19:11.
 
В начале второго тайма на результативное действие игрока «Каустика» Вадима Ибракова «Зенит» ответил четырьмя точными выстрелами подряд. От такого рывка оппонентов «химики» уже не смогли оправиться. Фактически в этот момент можно сказать, что результат стал окончательно ясен для зрителей. Из положительных моментов для волгоградцев в данном матче можно отметить, что им удалось сохранить лицо и хотя бы сократить отставание до окончания поединка. Но всё-таки финальный счет - 27:33 - и очередное поражение, которое не может радовать поклонников «Каустика». В составе хозяев лучшими бомбардирами стали Даниил Кольцов и Антон Собина. У них по шесть набранных очков.
 
При этом сезон продолжается и уже 9 октября «химикам» предстоит очередной сложный выезд в Уфу на встречу с местным «Акбузатом».  

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото гандбольный клуб «Каустик» VK.com
 

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