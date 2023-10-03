Экономика

Охота на риски: в Котельниково прошла сессия по промышленной безопасности

Экономика 03.10.2023 12:19
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03.10.2023 12:19


На Гремячинском горно-обогатительном комбинате в Волгоградской области прошла сессия по оценке рисков и  внедрению новых элементов производственной безопасности, основанной на выявлении потенциальных угроз безопасности работника и предотвращении опасных событий еще до их появления. 
Участники сессии учились не допускать наступление происшествий, научиться видеть опасности и предугадывать опасные события с целью их предотвращения.
Во время тренинга руководители познакомились с инструментами управления рисками и основами риск-ориентированного подхода, отработали навыки руководства и контроля проведения работ по обнаружению опасностей. 

В сессии приняли участие 23 руководителя ЕвроХим-ВолгаКалия - директора, начальники производственных цехов и управлений.
На первом этапе сессии участники изучили теоретические основы риск-ориентированного подхода, познакомились с успешным опытом управления рисками на производствах предприятия и в других ведущих компаниях страны и мира.
Разобравшись с теорией, руководители разбились на группы и вышли «в поля» - на участок грануляции сильвинитовой обогатительной фабрики.
Охота на риски шла на протяжении двух дней. За это время группы обнаружили более шестидесяти опасных моментов и вынесли замечания. Участники сессии составили жесткие планы мероприятий по скорейшему устранению рисков с наиболее высоким приоритетом. 
Во время сессии директора и руководители подразделений максимально погрузились в изучение способов ликвидации угроз жизни и здоровью работников еще до появления непосредственной опасности. Проведением таких мероприятий предприятие стремится довести уровень контроля производственной ситуации до автоматизма у всех участников производственного цикла – от исполнительного директора до горнорабочего и флотатора.
Как отметил руководитель проекта Владимир Пономарев, при внедрении новых элементов производственной безопасности важна поддержка и участие руководителей. Вовлечение авторитетных лидеров коллектива всегда положительно отражается на динамике внедрения инструмента.
- Ни на нашем комбинате, ни в компании ЕвроХим в целом нет ничего важнее жизней и здоровья коллектива. И если нужно, чтобы все руководители высшего звена выходили в цеха лично контролировать ситуацию, то мы будем это делать. С помощью таких тренингов мы меняем наше сознание – мы учимся видеть и предотвращать, а не бороться с последствиями. Это крайне важное для нашего предприятия направление деятельности, и мы нарастим усилия по внедрению этого метода во все структуры производства, - отметил исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Евгений Сахаров.

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