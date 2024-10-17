УК извинилась перед волгоградцами за затопленный дом

По словам жителей, им так и не объяснили, что стало причиной жуткого потопа. Волгоградцы предполагают, что все случилось из-за засора трубопровода в подвале.
Общество 17.10.2024 21:39
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17.10.2024 21:39
По словам жителей, им так и не объяснили, что стало причиной жуткого потопа. Волгоградцы предполагают, что все случилось из-за засора трубопровода в подвале.
Работники УК «Альфа-Юг» сегодня ликвидировали последствия потопа, который накануне, 16 октября, произошел в доме № 9 по ул. Гончарова. Как рассказали V102.RU жильцы, вместе с рабочими в затопленную девятиэтажку прибыл главный инженер управляющей компании, который извинился перед волгоградцами за случившееся.- Сегодня нам запустили лифт, хорошо, что электроника не пострадала, но стены в подъезде еще сырые, на полу еще лужи кое-где остались. Вчера нам прислали уборщицу, чтобы все это убрать. Но она сказала, что у нее украли швабру и лужи убирали мы сами, - поделились жильцы.
По словам жителей, им так и не объяснили, что стало причиной жуткого потопа. Волгоградцы предполагают, что все случилось из-за засора трубопровода в подвале.
- Рабочие вырезали целый кусок трубы, сделали новую. Наверное, засор был такой масштабный, что вода пошла вверх, - рассуждают горожане.
Несмотря на извинения одного из руководителей УК, горожане намерены направить жалобу на работу управляющей компании в контролирующие органы. Жильцы пояснили, что у них накопилось немало претензий к коммунальщикам, а потоп стал последней каплей.
Напомним, накануне во втором подъезде девятиэтажки неожиданно по стенам хлынули потоки воды. В подъезде лило так, как в хороший ливень. Волгоградцы жаловались, что с трудом дозвонились до аварийной службы управляющей компании.
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