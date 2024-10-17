УК извинилась перед волгоградцами за затопленный дом





Работники УК «Альфа-Юг» сегодня ликвидировали последствия потопа, который накануне, 16 октября, произошел в доме № 9 по ул. Гончарова. Как рассказали V102.RU жильцы, вместе с рабочими в затопленную девятиэтажку прибыл главный инженер управляющей компании, который извинился перед волгоградцами за случившееся. Работники УК «Альфа-Юг» сегодня ликвидировали последствия потопа, который накануне, 16 октября, произошел в доме № 9 по ул. Гончарова. Как рассказали V102.RU жильцы, вместе с рабочими в затопленную девятиэтажку прибыл главный инженер управляющей компании, который извинился перед волгоградцами за случившееся.

- Рабочие вырезали целый кусок трубы, сделали новую. Наверное, засор был такой масштабный, что вода пошла вверх, - рассуждают горожане.







Несмотря на извинения одного из руководителей УК, горожане намерены направить жалобу на работу управляющей компании в контролирующие органы. Жильцы пояснили, что у них накопилось немало претензий к коммунальщикам, а потоп стал последней каплей.







Напомним, накануне во втором подъезде девятиэтажки неожиданно по стенам хлынули потоки воды. В подъезде лило так, как в хороший ливень. Волгоградцы жаловались, что с трудом дозвонились до аварийной службы управляющей компании.

- поделились жильцы.По словам жителей, им так и не объяснили, что стало причиной жуткого потопа. Волгоградцы предполагают, что все случилось из-за засора трубопровода в подвале.