Сегодня, 17 октября, депутаты Волгоградской областной думы на заседании прекратили полномочия Сергея Федоричева в качестве представителя общественности в квалификационной коллегии судей региона, передает V102.RU.

Как сообщили в пресс-службе облдумы, полномочия Федоричева прекращены досрочно на основании его личного заявления.

Соответствующий проект постановления был внесен в облдуму еще 4 октября. Полномочия Федоричева в ККС региона будут прекращены задним числом с 11 сентября в связи с его назначением генеральным директором АО «ЭлектроТранспортПлюс».

Напомним, что в декабре 2022 года власти Волгограда заключили концессионное соглашение о развитии муниципального электротранспорта с АО «ЭлектроТранспортПлюс», которое является дочерним предприятием АО «Волгоградоблэлектро».

Фото: voel.ru