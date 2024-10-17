Под Волгоградом разбираются в таинственной гибели двух мужчин





Житель станицы Алексеевской в Волгоградской области сегодня, 17 октября, обнаружил в одном из частных домов трупы двух человек. Один из погибших – хозяин дома, а второй – его друг. Как сообщили в СУ СК России по региону, следов насильственной смерти на телах не обнаружено.

– Тела мужчин в одном из частных домовладений, расположенных на улице Красногвардейской станицы Алексеевской, обнаружил местный житель, который пришел проведать односельчанина, – рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК Росии Наталия Рудник. – Вероятной причиной гибели мужчин стало отравление угарным газом.

По ее словам, частный дом отапливается газом. Когда обнаруживший тела сельчанин пришел в дом, все окна и двери были плотно закрыты. Однако же, специалисты проверили газовое оборудование и неисправностей не выявили. Единственное, что одна из газовых форсунок работала на полную мощность.

– Новоаннинским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР, – уточняет представитель СУ СКР.