Происшествия

Под Волгоградом разбираются в таинственной гибели двух мужчин

Происшествия 17.10.2024 18:34
0
17.10.2024 18:34


Житель станицы Алексеевской в Волгоградской области сегодня, 17 октября, обнаружил в одном из частных домов трупы двух человек. Один из погибших – хозяин дома, а второй – его друг. Как сообщили в СУ СК России по региону, следов насильственной смерти на телах не обнаружено. 

Тела мужчин в одном из частных домовладений, расположенных на улице Красногвардейской станицы Алексеевской, обнаружил местный житель, который пришел проведать односельчанина, – рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК Росии Наталия Рудник. – Вероятной причиной гибели мужчин стало отравление угарным газом.

По ее словам, частный дом отапливается газом. Когда обнаруживший тела сельчанин пришел в дом, все окна и двери были плотно закрыты. Однако же, специалисты проверили газовое оборудование и неисправностей не выявили. Единственное, что одна из газовых форсунок работала на полную мощность. 

– Новоаннинским межрайонным следственным отделом регионального управления СКР, – уточняет представитель СУ СКР. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
17.10.2024 15:02
Происшествия 17.10.2024 15:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2024 13:05
Происшествия 17.10.2024 13:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2024 11:54
Происшествия 17.10.2024 11:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2024 10:49
Происшествия 17.10.2024 10:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2024 10:26
Происшествия 17.10.2024 10:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2024 10:13
Происшествия 17.10.2024 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 20:02
Происшествия 16.10.2024 20:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 17:08
Происшествия 16.10.2024 17:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 14:23
Происшествия 16.10.2024 14:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 11:36
Происшествия 16.10.2024 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 11:08
Происшествия 16.10.2024 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 10:04
Происшествия 16.10.2024 10:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2024 09:01
Происшествия 16.10.2024 09:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 21:01
Происшествия 15.10.2024 21:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.10.2024 20:19
Происшествия 15.10.2024 20:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:02
Новый баскетбольный турнир «Лига Титаны» пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:58
«Даже к каблукам цеплялись»: волгоградка, водившая автобусы, после увольнения требует полмиллионаСмотреть фотографии
18:34
Под Волгоградом разбираются в таинственной гибели двух мужчинСмотреть фотографии
18:16
Жителей Семи ветров в Волгограде осчастливят остановкой-стекляшкойСмотреть фотографии
18:02
В Дубовке ребенок покалечился на дырявой горкеСмотреть фотографии
17:30
В Волгограде появились экобоксы для старой одеждыСмотреть фотографии
17:21
Суд проявил снисхождение к сотруднице банка, обобравшей пенсионеркуСмотреть фотографии
16:33
Эксперт ГК «А101»: к 2035 году в Ленобласть переедут 250 тысяч человек из других регионовСмотреть фотографии
16:23
Если холодно и «морозится» УК: телефоны горячих линий открыли для замерзающих волгоградцевСмотреть фотографии
15:13
Депутаты Госдумы ввели штрафы за пропаганду чайлдфриСмотреть фотографии
15:02
Жесткое столкновение фуры и «четырнадцатой» попало на видео в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде задержали рецидивиста за разбойное нападение с отверткой на ростовчанкуСмотреть фотографии
13:56
Над сенатором Радаевым нависла угроза из-за неявки в СаратовСмотреть фотографии
13:44
Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотекеСмотреть фотографии
13:40
В Волгограде представили к награде ведущего градостроителя КасимовскогоСмотреть фотографии
13:22
Нового главу компании-концессионера в Волгограде освободили от работы в ККС регионаСмотреть фотографии
13:05
СК: мать и сын угорели в Волгограде из-за вспыхнувшего гироскутераСмотреть фотографии
12:47
Третьего цыгана отправили в СИЗО после нападения на полицейскихСмотреть фотографии
12:15
Волгоградцы сообщают об эвакуации бизнес-центра Premier BuildingСмотреть фотографии
11:54
Пять неисправных авто сгорели рядом с пунктом ТО в МихайловкеСмотреть фотографии
11:50
Синоптики отменили снег в Волгоградской области на 18 октябряСмотреть фотографии
11:36
Андрей Бочаров отправился в город будущегоСмотреть фотографии
11:26
9 тысяч волгоградцев покусали разные животныеСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде разбираются с причиной появления пара над асфальтомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:49
Два человека погибли в сгоревшей квартире в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:29
В Волжском дачник до смерти избил стулом пенсионера из-за отказа выпитьСмотреть фотографии
10:26
В Волгоградской области в ДТП с МАЗом погибли двоеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
В Волгограде иномарка возле остановки насмерть сбила 18-летнего парняСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Легенда музтеатра Игорь Третьяков скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:45
Волгоградстат назвал самый резко подорожавший за неделю овощСмотреть фотографии
 