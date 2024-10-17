Расследования

Волгоградка подарила аферистам автомобиль

Расследования 17.10.2024 19:21
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17.10.2024 19:21


Аферисты убедили волгоградку продать автомобиль и перевести вырученные с продажи деньги на «безопасный» счет. Как рассказали V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, жертвой мошенников стала 47-летняя жительница Дзержинского района, с которой поочередно связались неизвестные, представившись сотрудниками различных госучреждений.  
Звонившие убедили волгоградку, что  они действуют во взаимодействии с правоохранительными органами, которые проводят спецоперацию по выявлению банковских мошенников, и убедили женщину оказать «содействие». Для успешного завершения так называемой спецоперации волгоградке необходимо было продать машину, а деньги положить на специальный «безопасный» счет.
Потерпевшая безропотно выполнила приказы мошенников, нашла покупателя, продала свою иномарку и через банкомат перевела аферистам 2,6 млн рублей.
Напомним, ранее 62-летний преподаватель вуза также распродал свое имущество, в том числе квартиру, машину, оформил кредиты, взял еще в долг у знакомых и вместе со сбережениями перевел неизвестным людям около 13 миллионов рублей.


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