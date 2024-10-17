Общество

Жителей Семи ветров в Волгограде осчастливят остановкой-стекляшкой

Общество 17.10.2024 18:16
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17.10.2024 18:16


Новый остановочный павильон планируют установить в Волгограде в микрорайоне Семь ветров. Как сообщает ИА «Высота 102», пассажиры общественного транспорта обретут крышу и три стены на остановке «Парк Хаус» – по ходу движения к ул. Московской.

Согласно техническому заданию МБУ «Северное», павильон должен быть изготовлен из стали и закаленного стекла – по образу и подобию остановок-стекляшек, ранее установленных в Волгограде на других территориях. На эти цели муниципальное учреждение готово потратить 986 005,46 рублей. Конкурс по отбору подрядной организации появился на сайте государственных закупок 16 октября. 

Согласно условиям контракта, гарантийное обслуживание стеклянной остановки подрядчик будет обязан производить на протяжении пяти лет.  

Фото: Яндекс карты, Госзакупки

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