Расследования

Суд проявил снисхождение к сотруднице банка, обобравшей пенсионерку

Расследования 17.10.2024 17:21
0
17.10.2024 17:21


В Волгоградской области сотрудница банка осуждена за кражу денег со счета пенсионерки. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, 42-летняя женщина приговорена к полутора годам условно.

В суде установлено, что старший менеджер одного из отделений банка Урюпинска выдала себе с банковского вклада 77-летней жительницы Добринки наличные в размере 176 тысяч рублей. Когда пожилая женщина обратилась в банк за выплатой процентов, в этом ей отказали, так как денег на счету уже не было.

Женщину уволили, вину свою она полностью признала и возместила потерпевшей ущерб в полном объеме. 

Мягкий приговор в отношении банковской воровки объяснили рядом смягчающих обстоятельств. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.10.2024 18:58
Расследования 17.10.2024 18:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 18:02
Расследования 17.10.2024 18:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 14:42
Расследования 17.10.2024 14:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 12:47
Расследования 17.10.2024 12:47
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 11:06
Расследования 17.10.2024 11:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.10.2024 10:29
Расследования 17.10.2024 10:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2024 21:09
Расследования 16.10.2024 21:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2024 19:42
Расследования 16.10.2024 19:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2024 18:13
Расследования 16.10.2024 18:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2024 15:39
Расследования 16.10.2024 15:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2024 13:20
Расследования 16.10.2024 13:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2024 13:08
Расследования 16.10.2024 13:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2024 13:02
Расследования 16.10.2024 13:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2024 10:58
Расследования 16.10.2024 10:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2024 10:31
Расследования 16.10.2024 10:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:02
Новый баскетбольный турнир «Лига Титаны» пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:58
«Даже к каблукам цеплялись»: волгоградка, водившая автобусы, после увольнения требует полмиллионаСмотреть фотографии
18:34
Под Волгоградом разбираются в таинственной гибели двух мужчинСмотреть фотографии
18:16
Жителей Семи ветров в Волгограде осчастливят остановкой-стекляшкойСмотреть фотографии
18:02
В Дубовке ребенок покалечился на дырявой горкеСмотреть фотографии
17:30
В Волгограде появились экобоксы для старой одеждыСмотреть фотографии
17:21
Суд проявил снисхождение к сотруднице банка, обобравшей пенсионеркуСмотреть фотографии
16:33
Эксперт ГК «А101»: к 2035 году в Ленобласть переедут 250 тысяч человек из других регионовСмотреть фотографии
16:23
Если холодно и «морозится» УК: телефоны горячих линий открыли для замерзающих волгоградцевСмотреть фотографии
15:13
Депутаты Госдумы ввели штрафы за пропаганду чайлдфриСмотреть фотографии
15:02
Жесткое столкновение фуры и «четырнадцатой» попало на видео в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:42
В Волгограде задержали рецидивиста за разбойное нападение с отверткой на ростовчанкуСмотреть фотографии
13:56
Над сенатором Радаевым нависла угроза из-за неявки в СаратовСмотреть фотографии
13:44
Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотекеСмотреть фотографии
13:40
В Волгограде представили к награде ведущего градостроителя КасимовскогоСмотреть фотографии
13:22
Нового главу компании-концессионера в Волгограде освободили от работы в ККС регионаСмотреть фотографии
13:05
СК: мать и сын угорели в Волгограде из-за вспыхнувшего гироскутераСмотреть фотографии
12:47
Третьего цыгана отправили в СИЗО после нападения на полицейскихСмотреть фотографии
12:15
Волгоградцы сообщают об эвакуации бизнес-центра Premier BuildingСмотреть фотографии
11:54
Пять неисправных авто сгорели рядом с пунктом ТО в МихайловкеСмотреть фотографии
11:50
Синоптики отменили снег в Волгоградской области на 18 октябряСмотреть фотографии
11:36
Андрей Бочаров отправился в город будущегоСмотреть фотографии
11:26
9 тысяч волгоградцев покусали разные животныеСмотреть фотографии
11:06
В Волгограде разбираются с причиной появления пара над асфальтомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:49
Два человека погибли в сгоревшей квартире в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:29
В Волжском дачник до смерти избил стулом пенсионера из-за отказа выпитьСмотреть фотографии
10:26
В Волгоградской области в ДТП с МАЗом погибли двоеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:13
В Волгограде иномарка возле остановки насмерть сбила 18-летнего парняСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Легенда музтеатра Игорь Третьяков скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:45
Волгоградстат назвал самый резко подорожавший за неделю овощСмотреть фотографии
 