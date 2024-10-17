Суд проявил снисхождение к сотруднице банка, обобравшей пенсионерку

В Волгоградской области сотрудница банка осуждена за кражу денег со счета пенсионерки. Как сообщили V102.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, 42-летняя женщина приговорена к полутора годам условно.

В суде установлено, что старший менеджер одного из отделений банка Урюпинска выдала себе с банковского вклада 77-летней жительницы Добринки наличные в размере 176 тысяч рублей. Когда пожилая женщина обратилась в банк за выплатой процентов, в этом ей отказали, так как денег на счету уже не было.

Женщину уволили, вину свою она полностью признала и возместила потерпевшей ущерб в полном объеме.

Мягкий приговор в отношении банковской воровки объяснили рядом смягчающих обстоятельств.