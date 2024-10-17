Общество

В Волгограде представили к награде ведущего градостроителя Касимовского

Общество 17.10.2024 13:40
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17.10.2024 13:40


Депутаты приняли решение наградить почетным знаком города-героя Волгограда «За верность Отечеству» одного из ведущих градостроителей региона Владимира Касимовского за большой вклад в решение социально-экономических и градостроительных задач.

Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу гордумы, с ходатайством о его награждении выступило Волгоградское отделение общественной организации «Союз архитекторов России».

На сайте этой организации указано, что Владимир Касимовский в недавнем прошлом – начальник мастерской генплана института «Волгоградгражданпроект», один из руководителей городского комитета по архитектуре, главный градостроитель МУП «Мегаполис», автор большого количества градостроительных проектов, в том числе проекта корректировки генерального плана Волгограда.

Касимовский в период с 1973 по 2019 годы разрабатывал схемы территориального планирования городских и сельских поселений Волгоградской области, генпланы и проекты планировки городов нашего региона. 

- Особую значимость имеют такие его работы как Генеральный план Волгограда, ПЗЗ, документация по планировке территорий для жилищного строительства и строительства автомобильных дорог, в том числе – правобережного подхода к мостовому переходу через Волгу в Волгограде, 3-й Продольной магистрали, Нулевой Продольной, документация по планировке территории для строительства стадиона к ЧМ-2018, благоустройства ЦПКиО, поймы р.Царицы, Центральной набережной и др., - рассказали в гордуме.

В 2019 году Владимир Касимовский вышел на заслуженный отдых, однако продолжает заниматься общественной деятельностью в сфере градостроительства.

Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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