Общество

В Волгограде появились экобоксы для старой одежды

Общество 17.10.2024 17:30
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17.10.2024 17:30


Сегодня в Волгограде в молодежном центре Ворошиловского района и центральном абонентском участке регионального оператора установили боксы для сбора старой одежды. 

Как сообщает V102.RU, волгоградцы теперь смогут принести свои ненужные вещи для переработки материалов или передачи нуждающимся семьями и на другие добрые дела. Организаторами акции стали регоператор «ЭкоЦентр» и региональное отделение общероссийского движения «Экосистема».


Первыми точками, где были размещены контейнеры для сбора старых вещей, стали адреса: Краснознаменская, 12 и Пугачевская, 13. Еще 8 таких экобоксов появятся в Дзержинском, Центральном и Ворошиловском районах. 

– С сегодняшнего дня у нас стартует организованное накопление вещей. Дело в том, что 5% от общего количества отходов, которые мы образуем дома, – это текстильные отходы. Их сложно перерабатывать, в том числе, из-за того, что их также сложно собрать. При этом каждый человек производит в год до 16 килограммов таких отходов. Появление боксов стало важным шагом для сохранения нашей экологии, – рассказали в пресс-службе регоператора ООО «ЭкоЦентр».


В день установки металлических боксов в рамках акции в Молодежном доме для студентов профколледжей была проведена эколекция по текстилю, где рассказали о технологиях переработки старой одежды и создании из нее новой. Также на площадке центра прошли мастер-классы по апсайклингу и пэчворкингу – перешивке старых вещей в новые.

– Этой акцией мы показываем и рассказываем молодежи, что сбор и переработка вещей – важно и нужно. Мы планируем ездить по учебным заведениям и рассказывать, для чего это необходимо и куда надо сдавать старые вещи. Будем привлекать волонтеров, чтобы они понимали, как происходит сбор и переработка, — пояснил представитель общероссийского экодвижения «Экосистема» Игорь Фарафонов.

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