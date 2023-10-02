Волгоградец сжег подруге лицо во время заурядной ссоры





В Николаевском районе Волгоградской области полицейские проводят проверку по факту получения 38-летней местной жительницей ожогов лица. По предварительным данным, накануне 45-летний сожитель женщины во время ссоры плеснул ей в лицо алкоголь, после чего поднес спичку.

– В больницу с ожогом лица была доставлена жительница Николаевска Волгоградской области. О данном факте медики сообщили в полицию. В ходе разбирательств полицейские установили, что телесные повреждения женщине причинил ее 45-летний сожитель, который ранее уже угрожал ей убийством и был за это привлечен к уголовной ответственности, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – В настоящий момент назначен ряд исследований, по результатам которых будет дана квалификация деяний и принято процессуальное решение.

По информации экстренных служб, из города Николаевска получившая ожоги лица женщина была доставлена в Волгограда. Пациентке оказывают помощь в ожоговом центре больницы №25.



