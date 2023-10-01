Воинскую часть в Волгоградской области подняли по тревоге

В Волгоградской области одну из воинских частей подняли по тревоге. Как сообщает V102.RU, мотострелки под прикрытием боевой техники выдвинулись в обозначенную командованием точку.

— Получив сигнал тревоги, подразделения антитеррора выдвинулись в район расположения условных боевиков, пытавшихся проникнуть на территорию воинской части, — пояснили информагентству в пресс-службе Южного военного округа. — Военнослужащие заблокировали и уничтожили «незаконное вооруженное формирование».

Уточняется, что в ходе антитеррористической тренировки проверялись силы и средства подразделений, личный состав, вооружение и экипировка, а также умение владеть спецсредствами разминирования и обнаружения взрывоопасных предметов, средствами разведки, связи, наблюдения.

Фото: Южный военный округ

Читайте также:

В Волгограде взяли штурмом микроавтобус с условными террористами