Общество

В Волгограде взяли штурмом микроавтобус с условными террористами

Общество 26.09.2023 18:28
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26.09.2023 18:28


В Волгограде сегодня, 26 сентября, завершились анонсированные с утра антитеррористические учения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Оперативный штаб Волгоградской области, поставленные задачи решены в полном объеме. 

— В учении были задействованы группировка сил и средств оперативного штаба региона и оперативная группа города-героя Волгограда, — пояснили информагентству в ведомстве. — Тактико-специальное учение затрагивало организацию и проведение мероприятий по пресечению теракта на объектах транспортной инфраструктуры.


Согласно легенде, микроавтобус, следовавший по маршруту от ж/д вокзала до международного аэропорта был захвачен условными террористами. В ходе спецоперации нападавшие были обезврежены, все цели учения — достигнуты. 

Напомним, что антитеррористические учения носили плановый характер и были включены в ежегодный план мероприятий на 2023 год, утвержденный председателем Национального антитеррористического комитета 

Фото: Оперативный штаб Волгоградской области

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