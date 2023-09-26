В Волгограде взяли штурмом микроавтобус с условными террористами

В Волгограде сегодня, 26 сентября, завершились анонсированные с утра антитеррористические учения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Оперативный штаб Волгоградской области, поставленные задачи решены в полном объеме.

— В учении были задействованы группировка сил и средств оперативного штаба региона и оперативная группа города-героя Волгограда, — пояснили информагентству в ведомстве. — Тактико-специальное учение затрагивало организацию и проведение мероприятий по пресечению теракта на объектах транспортной инфраструктуры.





Согласно легенде, микроавтобус, следовавший по маршруту от ж/д вокзала до международного аэропорта был захвачен условными террористами. В ходе спецоперации нападавшие были обезврежены, все цели учения — достигнуты.

Напомним, что антитеррористические учения носили плановый характер и были включены в ежегодный план мероприятий на 2023 год, утвержденный председателем Национального антитеррористического комитета

Фото: Оперативный штаб Волгоградской области

Читайте также:

В Волгограде пресекут условный теракт на транспорте