Работы по замене задвижек на водоводе в Тракторозаводском районе Волгограда завершены. Об этом, как передает V102.RU, сообщила пресс-служба ООО «Концессии водоснабжения».

- Новые задвижки уже открыты, и система заполняется ресурсом. Потребуется некоторое время, чтобы полностью заполнить трубопроводы, - сообщили в компании. - Несмотря на досрочное завершение работ (открытие задвижек было запланировано на 1 октября в 12.00), мероприятия выполнены в полном объеме.

Ранее сообщалось, что сегодня, 30 сентября, «Концессии водоснабжения» заменили запорную арматуру по ул. Тракторостроителей, где возводится жилой комплекс. Новые задвижки прослужат порядка 50 лет.