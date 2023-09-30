Концессии заменили задвижки на крупном водоводе на севере Волгограда

Специалисты заменили запорную арматуру на водоводе среднего диаметра в Тракторозаводском районе Волгограда по улице Тракторостроителей. Как сообщили V102.RU в ООО «Концессии водоснабжения», работы проведены рядом со строящимся жилым комплексом.

- Установка новых элементов запорной арматуры позволит регулировать подачу ресурса в близлежащие многоквартирные дома и в целом обеспечит надежность работы всего водовода, - рассказали в пресс-службе компании.

Запорная арматура также позволяет регулировать водоснабжение по каждому конкретному дому, а в случае возникновения нештатной ситуации в сжатые сроки и без массовых отключений ресурса произвести восстановительные работы. Срок эксплуатации новых чугунных задвижек достигает 50 лет.





- После установки задвижек объект возобновит работу в рамках нормативных параметров, - уточнили в ООО «Концессии водоснабжения».

В общей сложности в период плановых работ по обновлению запорной арматуры специалистам предстоит произвести замену задвижек большого и малого диаметра еще на нескольких внутриквартальных водоводах. К сожалению, специфика данного вида работ такова, что их невозможно провести, пока система заполнена водой. В связи с этим с 22:00 29.09.2023 до 12:00 01.10.2023 г. ограничена подача водоснабжения абонентам Тракторозаводского района и части абонентов Краснооктябрьского района.

На период проведения ремонтных работ организован подвоз воды.

С полным списком адресов и графиком подвоза воды можно ознакомиться на сайте «Концессий водоснабжения».

Фото: ООО «Концессии водоснабжения»

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