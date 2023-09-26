Общество

Концессии заменят задвижки в двух районах Волгограда с 29 сентября по 1 октября

Общество 26.09.2023 12:15
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26.09.2023 12:15


Тракторозаводский район и часть абонентов Краснооктябрьского района Волгограда отключат от холодной воды на два дня. Как сообщили V102.RU  в «Концессиях водоснабжения», это связано с проведением работ по обновлению запорной арматуры на трубопроводах, проходящих по территории двух районов. 
- Данные мероприятия проводятся в преддверии нового отопительного сезона и направлены на повышение надежности функционирования водоводов на годы вперед, - пояснили в компании. - Специфика данного вида работ такова, что их невозможно провести, пока система заполнена водой. 
Работы будут вестись в круглосуточном режиме с применением современной специализированной техники. В сжатые сроки специалистам предстоит произвести замену задвижек большого и малого диаметра на внутриквартальных водоводах.
Также запланировано провести техобслуживание коммунальных сетей и ревизию запорной арматуры на водоочистных сооружениях Тракторозаводского района.
Ограничение подачи водоснабжения запланировано  с 22:00 29.09.2023 до 12:00 01.10.2023 г. 
На период проведения ремонтных работ будет организован подвоз воды.
Полный список адресов и график подвоза воды опубликован на сайте «Концессий водоснабжения».
В компании рассчитывают на понимание жителей в связи с проводимыми работами.

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