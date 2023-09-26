Работы будут вестись в круглосуточном режиме с применением современной специализированной техники. В сжатые сроки специалистам предстоит произвести замену задвижек большого и малого диаметра на внутриквартальных водоводах.
Также запланировано провести техобслуживание коммунальных сетей и ревизию запорной арматуры на водоочистных сооружениях Тракторозаводского района.
Ограничение подачи водоснабжения запланировано с 22:00 29.09.2023 до 12:00 01.10.2023 г.
На период проведения ремонтных работ будет организован подвоз воды.
Полный список адресов и график подвоза воды опубликован на сайте «Концессий водоснабжения».
В компании рассчитывают на понимание жителей в связи с проводимыми работами.