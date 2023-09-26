



Тракторозаводский район и часть абонентов Краснооктябрьского района Волгограда отключат от холодной воды на два дня. Как сообщили V102.RU в «Концессиях водоснабжения», это связано с проведением работ по обновлению запорной арматуры на трубопроводах, проходящих по территории двух районов.

Тракторозаводский район и часть абонентов Краснооктябрьского района Волгограда отключат от холодной воды на два дня. Как сообщили V102.RU в «Концессиях водоснабжения», это связано с проведением работ по обновлению запорной арматуры на трубопроводах, проходящих по территории двух районов.

- Данные мероприятия проводятся в преддверии нового отопительного сезона и направлены на повышение надежности функционирования водоводов на годы вперед, - пояснили в компании. - Специфика данного вида работ такова, что их невозможно провести, пока система заполнена водой.Работы будут вестись в круглосуточном режиме с применением современной специализированной техники. В сжатые сроки специалистам предстоит произвести замену задвижек большого и малого диаметра на внутриквартальных водоводах.Также запланировано провести техобслуживание коммунальных сетей и ревизию запорной арматуры на водоочистных сооружениях Тракторозаводского района.На период проведения ремонтных работ будет организован подвоз воды.Полный список адресов и график подвоза воды опубликован на сайте «Концессий водоснабжения».В компании рассчитывают на понимание жителей в связи с проводимыми работами.