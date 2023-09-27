Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардов

№25 «ул.им.Мясникова - ТРЦ "Акварель"
№ 88«ЖД Вокзал Пос.М.Горького»
№ 6 «ЖД Вокзал-Аэропорт»
№ 35 «Больничный комплекс – Речпорт»
№ 55 «ДК «Строитель» - Детский Центр»
№ 59 «Школа № 61 – Технологический колледж».
Начальная стоимость контракта составляет 11 миллиардов 854 миллиона 988 тысяч рублей. Мэрия рассчитывает организовать перевозки по вышеуказанным маршрутам не ранее, чем с 1 декабря 2023 года по ноябрь 2030 года. Планируется выход на линии 136 единиц низкопольных автобусов большого класса.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что до конца 2023 года Волгоград получит 60 автобусов большой вместимости, в течение следующего года ожидается приобретение 200 единиц транспорта.