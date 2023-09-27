Экономика

Власти Волгограда ищут перевозчика на 6 автобусных маршрутов за 11 миллиардов

Экономика 27.09.2023 11:23
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27.09.2023 11:23


В Волгограде объявлен аукцион на организацию пассажирских  перевозок по шести муниципальным автобусным маршрутам. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, департамент городского хозяйства ищет перевозчиков на следующие маршруты: 
№25 «ул.им.Мясникова - ТРЦ "Акварель"
№ 88«ЖД Вокзал Пос.М.Горького»
№ 6 «ЖД Вокзал-Аэропорт»
№ 35 «Больничный комплекс – Речпорт»
№ 55 «ДК «Строитель» - Детский Центр»
№ 59 «Школа № 61 – Технологический колледж».
Начальная стоимость контракта составляет  11 миллиардов 854 миллиона 988 тысяч рублей.  Мэрия рассчитывает организовать перевозки по вышеуказанным маршрутам не ранее, чем с 1 декабря 2023 года по ноябрь 2030 года. Планируется выход на линии 136 единиц низкопольных автобусов большого класса.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало, что до конца 2023 года Волгоград получит 60 автобусов большой вместимости, в течение следующего года ожидается приобретение 200 единиц транспорта. 

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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