Происшествия

В Волгоградской области столкнулись КАМАЗ и легковушка

Происшествия 26.09.2023 17:26
0
26.09.2023 17:26


Молодая девушка пострадала в результате столкновения легкового автомобиля Lifan и КАМАЗа в Волгоградской области, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло сегодня, 26 сентября, на 134 км автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский» в Суровикинском районе.

По предварительной информации, водитель легковушки, который двигался со стороны Волгограда, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в КАМАЗ. Грузовик в это время поворачивал налево.

В результате аварии пострадала 21-летняя пассажирка автомобиля Lifan.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
26.09.2023 12:43
Происшествия 26.09.2023 12:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2023 11:36
Происшествия 26.09.2023 11:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.09.2023 08:04
Происшествия 26.09.2023 08:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2023 14:47
Происшествия 25.09.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2023 13:46
Происшествия 25.09.2023 13:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2023 10:19
Происшествия 25.09.2023 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2023 10:19
Происшествия 25.09.2023 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2023 10:19
Происшествия 25.09.2023 10:19
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2023 09:36
Происшествия 25.09.2023 09:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.09.2023 09:17
Происшествия 25.09.2023 09:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.09.2023 19:32
Происшествия 24.09.2023 19:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.09.2023 18:37
Происшествия 24.09.2023 18:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.09.2023 10:40
Происшествия 24.09.2023 10:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.09.2023 08:33
Происшествия 24.09.2023 08:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.09.2023 17:44
Происшествия 23.09.2023 17:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:28
В Волгограде взяли штурмом микроавтобус с условными террористамиСмотреть фотографии
18:13
ЕР рекомендовала Колесникова на пост спикера гордумы ВолгоградаСмотреть фотографии
17:48
Теперь с гимном «Ротора»»: на Волгоград Арене вводят новое правило для болельщиковСмотреть фотографии
17:26
В Волгоградской области столкнулись КАМАЗ и легковушкаСмотреть фотографии
16:41
Под Волгоградом бухгалтер техникума перечислила сыну и дочке 23 млн за фейковую работуСмотреть фотографии
16:32
В Волгограде осудили контрактника за уклонение от службы в период мобилизацииСмотреть фотографии
16:08
Кадыров рассказал Собчак о желании волгоградца Никиты Журавеля принять исламСмотреть фотографии
15:56
Талантливым волгоградским студентам открылись новые перспективыСмотреть фотографии
14:31
Заболеваемость ОРВИ за неделю в Волгоградской области выросла на 24%Смотреть фотографии
14:11
«Красный Октябрь» модернизирует освещение в цехахСмотреть фотографии
13:59
«А сам не плошай»: губернатор Бочаров поставил прививку от гриппаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:39
Tele2 модернизировала сеть в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:15
На Украине погиб мобилизованный из Волгоградской области Алексей ДьяковСмотреть фотографии
12:43
Мошенники нацелились на личные кабинеты волгоградцев на ГосуслугахСмотреть фотографии
12:22
Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на подержанные автомобилиСмотреть фотографии
12:15
Концессии заменят задвижки в двух районах Волгограда с 29 сентября по 1 октябряСмотреть фотографии
11:45
Новый военкомат построят на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
11:42
Никогда не были в Китае и хотели бы туда съездить 77% жителей ЮФОСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде потушили пожар еще в одной аварийной двухэтажкеСмотреть фотографии
11:35
Уснувшего с сигаретой волгоградца обвиняют в смертельном пожареСмотреть фотографии
11:05
Бочарова заметили в больнице на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:38
Под Волгоградом 334 жителя станицы лишили возможности доехать до райцентраСмотреть фотографии
10:31
В Волгограде пресекут условный теракт на транспортеСмотреть фотографии
10:22
Акция по приему мелочи из копилок проходит в волгоградских банкахСмотреть фотографии
10:21
В Волгоградской области фургон насмерть снес пенсионеркуСмотреть фотографии
09:28
В Волгограде стартовал детский гандбольный турнир имени АкопянаСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области военные химики искали в воздухе ядыСмотреть фотографии
08:35
Две допэлектрички развезут волгоградских болельщиков 27 сентябряСмотреть фотографии
08:04
В селе Волгоградской области сгорел дом: один погибшийСмотреть фотографии
21:45
Опубликована программа Всероссийского молебна о Победе в ВолгоградеСмотреть фотографии
 