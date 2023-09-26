В Волгоградской области столкнулись КАМАЗ и легковушка

Молодая девушка пострадала в результате столкновения легкового автомобиля Lifan и КАМАЗа в Волгоградской области, сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло сегодня, 26 сентября, на 134 км автодороги «Волгоград-Каменск-Шахтинский» в Суровикинском районе.
По предварительной информации, водитель легковушки, который двигался со стороны Волгограда, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в КАМАЗ. Грузовик в это время поворачивал налево.
В результате аварии пострадала 21-летняя пассажирка автомобиля Lifan.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области