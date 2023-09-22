Прокуратура проверяет инцидент с сухогрузом «Melita» в Волгограде





В Волгограде Волгоградской транспортной прокуратурой по поручению Южной транспортной прокуратуры организована проверка по факту посадки на мель сухогруза в акватории Волги.

По информации ведомства, сотрудники прокуратуры дадут оценку исполнению требований законодательства о безопасности судоходства. Судно «Melita», следовавшее в Астрахань, третий день находится на мели в районе пристани Руднева.





– Разлива нефтепродуктов, пострадавших не имеется, – уточнили в транспортной прокуратуре. – По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Фото: Южная транспортная прокуратура