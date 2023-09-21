Трое пострадали в результате лобового ДТП с маршруткой в Волжском

Три человека пострадали в результате лобового столкновения маршрутки №105А и BMW в городе Волжском Волгоградской области. По данным облздрава, помощь медиков потребовалась двум женщинам в возрасте 38 и 40 лет, а также 12-летнему ребенку.

– С места ДТП госпитализируются трое пострадавших. Женщины – в ГКБ №1 имени Фишера в Волжском, ребенок – в КБ №7 Волгограда. Необходимость в госпитализации будет определена по результатам обследования, – уточнили в комитете здравоохранения Волгоградской области ИА «Высота 102».

Напомним, что столкновение на улице Мира в Волжском произошло в 17.40. По предварительным данным, водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в маршрутное такси с пассажирами.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которым предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области