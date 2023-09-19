Федеральные новости

Госдума приняла закон о новой памятной дате 30 сентября

Федеральные новости 19.09.2023 16:51
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19.09.2023 16:51


Сегодня, 19 сентября, Госдума на первом пленарном заседании осенней сессии приняла закон об установлении новой памятной даты – 30 сентября – Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией. 

Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт нижней палаты российского парламента, внесенный президентом закон принят в приоритетном порядке. Его единогласно поддержали все фракции.

– 30 сентября 2022 года  войдет в новейшую историю как день принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области на правах субъектов Российской Федерации. Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, осуществлять свое экономическое, социальное и культурное развитие, – отмечается в пояснительной записке.

Фото : пресс-служба Госдумы РФ

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