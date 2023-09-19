Происшествия

Под Волгоградом отвергнутый любовник изуродовал лицо сопернику монтировкой

Происшествия 19.09.2023 11:14
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19.09.2023 11:14


37-летний мужчина пострадал из-за сложных отношений в любовном треугольнике. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в больницу Ольховского района был доставлен 37-летний мужчина с переломами лицевых костей и травмой головы. Выяснилось, что тяжелые травмы пациенту больницы нанес 35-летний мужчина, который ранее сожительствовал с его подругой.
Отвергнутый любовник пришел на разборки к сопернику с монтировкой, которую пустил в ход в качестве «железного» аргумента. Полицейские проводят проверку по факту причинения травм потерпевшему.

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