Под Волгоградом отвергнутый любовник изуродовал лицо сопернику монтировкой

Происшествия 19.09.2023 11:14
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19.09.2023 11:14
37-летний мужчина пострадал из-за сложных отношений в любовном треугольнике. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне в больницу Ольховского района был доставлен 37-летний мужчина с переломами лицевых костей и травмой головы. Выяснилось, что тяжелые травмы пациенту больницы нанес 35-летний мужчина, который ранее сожительствовал с его подругой.Отвергнутый любовник пришел на разборки к сопернику с монтировкой, которую пустил в ход в качестве «железного» аргумента. Полицейские проводят проверку по факту причинения травм потерпевшему.
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