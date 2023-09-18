В Волгограде прошел турнир на призы главы «Динамо» Анатолия Гулевского





По итогам всего турнира лучшими дзюдоистами среди волгоградок стали Анна Сенина 40 (кг), Ксения Мишина (48 кг), Вероника Попова (57 кг), Дарина Джигарос (63 кг), Анастасия Антонова (70 кг)

Чемпионов и призеров соревнований наградили председатель общества «Динамо» Анатолий Гулевский, а также руководители областной одноименной организации. Девушки и парни получили кубки и медали.







Фото Волгоградской организации "Динамо"



Накануне, 17 сентября, в Волгограде завершился финал всероссийских соревнований «Динамовская лига дзюдо - 2023» на призы председателя общества Анатолия Гулевского, приуроченных к 100-летию Всероссийского общества «Динамо» сообщает V102.RU.На турнир, проходившем на протяжении двух дней в гандбольном манеже «Динамо», приехали юноши и девушки до 18 лет из многих регионов, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик. Волгоградскую область представляли 49 дзюдоистов и некоторым из них удалось стать призерами и чемпионами состязаний.Для участия в решающем этапе «Динамовской лиги» спортсмены прошли отборочные стадии, которые состоялись в нескольких российских городах.Лучшие дзюдоисты в СГЗ «Динамо» на глазах своих родных и близких, а также обычных болельщиков боролись за 17 комплектов медалей.Список триумфаторов волгоградского этапа «Динамовской лиги» достаточно широк. Первое место заняли: Богдан Максимов (до 50 кг), Матвей Антонов (до 73 кг), Даниил Корнилов-Петрунин (до 81 кг), Матвей Ерин (до 90 кг), Евгений Соловьев (свыше 90 кг), Анна Сенина (до 40 кг) Мария Киясова (до 57 кг), Анастасия Антонова (до 70 кг).Среди юношей победителями оказались Максим Бережнов (50 кг), Игорь Бурьянов (55 кг), Соловьев Евгений (90 кг), Богдан Стадник (90+ кг).