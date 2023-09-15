



В Саратовской области 21-летний уроженец Волгоградской области предстанет перед судом за махинации в особо крупном размере. Пять миллионов рублей молодой мужчина выманил у своего приятеля, проживающего в Саратове, под предлогом уплаты налогов для разблокировки инвестиционного счета.

– С июня по сентябрь 2021 года житель Волгоградской области по надуманному предлогу, что ему необходимо оплатить налоги для разблокировки инвестиционного счета в банке, неоднократно просил своего знакомого прислать ему денежные средства, пообещав взамен вознаграждение в сумме 53 миллионов рублей с данного инвестиционного счета, – сообщает ИА «СарИнформ» со ссылкой на прокуратуру Саратовской области. – На самом деле сумму в размере пяти миллионов рублей волгоградец потратил на ставки в букмекерских конторах.

В отношении жителя Волгоградской области было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере. Прокуратура Саратова сегодня, 15 сентября, сообщила о передаче материалов в суд с утвержденным обвинительным заключением.